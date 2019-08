Nahles mit erstem öffentlichen Auftritt nach Rückzug

Maria Laach Gut zwei Monate nach ihrem Rückzug aus der SPD-Spitze ist Andrea Nahles erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Bei einer Veranstaltung im Benediktinerkloster Maria Laach in Rheinland-Pfalz redete die ehemalige Partei- und Fraktionschefin am Abend über das Thema „Die Gleichberechtigung von Mann und Frau laut Grundgesetz und im wahren Leben“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa