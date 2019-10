Nach Wahldebakel: CDU-Debatte über Abgrenzung zur Linken

Berlin Nach der Schlappe bei der Landtagswahl in Thüringen diskutiert die CDU über eine Kooperation mit der Linkspartei und die nächste Kanzlerkandidatur. Parteivize Thomas Strobl sagte der „Rhein-Neckar-Zeitung“, wenn er an eine Zusammenarbeit mit der Linken denke, sträube sich alles in ihm.

