Nach tagelanger Suche: Zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden

Menden Traurige Gewissheit: Das seit rund einer Woche verschwundene Mädchen aus Menden in Nordrhein-Westfalen ist tot aufgefunden worden. Die Zehnjährige wurde am Morgen in einem Wehr an der Ruhr entdeckt. Untersucht wird noch, wie sie genau zu Tode gekommen ist.

