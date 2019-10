Nach Süle fällt auch Hernández beim FC Bayern vorerst aus

Piräus Der FC Bayern München muss nach dem monatelangen Ausfall von Fußball-Nationalspieler Niklas Süle vorerst in der Abwehr auch ohne Weltmeister Lucas Hernández auskommen. Der Innenverteidiger verletzte sich beim 3:2 des deutschen Rekordmeisters in der Champions League bei Olympiakos Piräus am Sprunggelenk.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa