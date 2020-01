Nach Schüssen in Rot am See sitzt Verdächtiger in U-Haft

Rot am See Nach dem Verbrechen in Rot am See in Baden-Württemberg mit sechs Toten ist Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen worden. Grund: Verdacht des sechsfachen Mordes und des zweifachen versuchten Mordes.

