Nach Schüssen an US-Schule: Mutmaßlicher Täter gestorben

Los Angeles Einen Tag nach tödlichen Schüssen an einer Schule in Kalifornien ist der mutmaßliche Täter seinen Verletzungen erlegen. Der 16-jährige Schüler, der sich nach der Bluttat an der Saugus High School in Santa Clarita selbst in den Kopf geschossen hatte, sei im Krankenhaus gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa