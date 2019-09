Nach MeToo-Vorwürfen: Domingo verlässt New Yorker Met-Oper

New York Nachdem ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen haben, hat der Opernstar Plácido Domingo einen Tag vor einem geplanten Auftritt die New Yorker Metropolitan Oper verlassen. Er habe bei der Opernleitung um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und werde nicht mehr an der Met auftreten, sagte Domingo in einer Mitteilung an die „New York Times“.

