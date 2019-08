Nach Messerangriff mit zwei Toten - Verdächtiger in U-Haft

Iserlohn Nach einem Messerangriff mit zwei Toten am Bahnhof von Iserlohn ist ein dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft wegen Totschlags genommen worden. Der 43-Jährige soll gestern in einem Beziehungsstreit seine getrennt von ihm lebende 32 Jahre alte Ehefrau und ihren 23-jährigen neuen Lebensgefährten mit einem Küchenmesser erstochen haben.

