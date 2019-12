Nach langer Haft: Deutscher aus USA zurückerwartet

Frankfurt/Main Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring soll heute in Frankfurt ankommen - nach mehr als 30 Jahren in Haft. Er wird gegen 12 Uhr am Flughafen landen, wie der Freundeskreis des 53-Jährigen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa