Nach Fund zweier Toter in Wohnhaus: Obduktionen geplant

Kahl am Main Einen Tag nach dem Fund der Leichen eines Mannes und einer Frau in einem Einfamilienhaus in Kahl am Main sind noch viele Fragen offen. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion neue Erkenntnisse - sie sei für heute geplant.

