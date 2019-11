Nach Flaschenwurf am Bahnhof: Zweijährige außer Lebensgefahr

Kamen Das zweijährige Mädchen, das am Bahnhof im westfälischen Kamen von einer Flasche am Kopf getroffen wurde, schwebt nach Polizeiangaben nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Operation stabil, sagte ein Sprecher der dpa.

