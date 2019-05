Nach Explosion: Anwohner in Ausweichquartieren

Halberstadt Nach der Explosion in einem Einfamilienhaus in Halberstadt in Sachsen-Anhalt haben rund 670 Anwohner ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie verbringen die Nacht in Ausweichquartieren. Am Ort des Geschehens wurden große Mengen Chemikalien gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa