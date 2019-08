Nach El Paso: Latino-Vertreter warnen vor zunehmendem Hass

Washington Nach dem als rassistisch eingestuften Massaker in El Paso im Bundesstaat Texas haben führende Vertreter der Latino- Gemeinde in den USA ein entschiedeneres Handeln der Politik gefordert. „Hispanics in diesem Land sind unter Beschuss“, heißt es in einem offenen Brief, den die „Washington Post“ veröffentlichte.

