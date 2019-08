Nach Bluttaten in den USA: Trump besucht Dayton und El Paso

Washington US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania wollen heute nach Dayton in Ohio und El Paso in Texas reisen - jene Orte, in denen zwei Todesschützen am Wochenende insgesamt mehr als 30 Menschen erschossen hatten.

