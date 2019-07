Nach Anschlägen in Tunis: Tatverdächtiger stirbt bei Festnahme

Tunis Nach dem Doppelanschlag von vergangener Woche in der tunesischen Hauptstadt Tunis ist ein dringend Tatverdächtiger getötet worden. Sicherheitskräfte hätten den gesuchten 23-Jährigen in einem Wohnviertel in Tunis umstellt und unschädlich gemacht, teilte das tunesische Innenministerium mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa