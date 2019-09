Motorrad-Demo der Rockerbande Hells Angels in Berlin

Berlin Mit einem großen Motorrad-Korso will die Rockerbande Hells Angels heut in Berlin demonstrieren. Die Aktion richtet sich gegen das Verbot ihrer Abzeichen. Bei den Motorrad-Demonstrationen in den vergangenen beiden Jahren nahmen jeweils 400 und 500 Rocker teil.

