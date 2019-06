Missglückter Einparkversuch - zwei Eiscafé-Besucher verletzt

Wilnsdorf Bei einem missglücktem Einparkversuch hat ein Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zwei Besucher eines Eiscafés verletzt. Der 78-Jährige wollte nach Polizeiangaben vor dem Café in Wilnsdorf parken und fuhr in eine Sitzgruppe.

