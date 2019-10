Miranda Kerr freut sich über Söhnchen Myles

Los Angeles Das australische Model Miranda Kerr ist zum dritten Mal Mutter geworden. „Wir sind überglücklich über die Ankunft von Myles und schätzen all die freundlichen Worte und Wünsche in dieser für uns so speziellen Zeit“, schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

