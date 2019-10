Ministerium in Peking: Tote im Lkw-Anhänger kommen aus China

Peking Die in einem Lastwagen-Anhänger in England entdeckten 39 Toten stammen aus China. Das bestätigte das chinesische Außenministerium in Peking nach Angaben des Staatsfernsehens. Bei den Toten handelt es sich der britischen Polizei zufolge um 31 Männer und acht Frauen.

