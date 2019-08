Ministerin Schulze kritisiert E-Tretroller-Flut in Berlin

Berlin Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat die große Zahl von E-Tretrollern - Mietrollern mit Elektroantrieb - in Berlin kritisiert. „Ja, ich finde sie hier in der Stadt auch total nervig“, sagte Schulze beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin.

