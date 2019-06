Mindestens vier Tote bei Psychiatrie-Brand in Südukraine

Odessa Bei einem Feuer in einer Psychiatrie in der Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 seien am Abend gerettet worden, teilte der Zivilschutz mit.

