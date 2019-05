Mindestens sieben Tote bei Schiffsunglück auf der Donau

Budapest Bei einem Schiffsunglück auf der Donau in Budapest sind am späten Abend mindestens sieben Passagiere aus Südkorea ums Leben gekommen. Nach 21 weiteren Menschen an Bord eines Ausflugsschiffs wird weiterhin gesucht, wie Behördenvertreter auf einer Pressekonferenz in Budapest sagten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa