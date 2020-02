Mild, aber stürmisch - Tief „Victoria“ naht zum Wochenende

Offenbach Nach kühleren Temperaturen, die noch am Morgen in vielen Teilen Deutschlands für Glätte gesorgt haben, wird in den kommenden Tagen milderes Wetter erwartet. Das gilt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eher für den Westen, wo die Temperaturen morgen im zweistelligen Bereich liegen dürften, sowie für den Oberrhein mit bis zu zwölf Grad.

