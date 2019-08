Migranten von „Ocean Viking“ in Malta angekommen

Valletta Die von der „Ocean Viking“ im Mittelmeer geretteten Migranten haben das Schiff verlassen und sind in Malta an Land gegangen. Die 356 Menschen wurden von einem Patrouillenboot der maltesischen Streitkräfte aufgenommen und an die Küste gebracht.

