Mick Schumacher in Formel-2-Rennen erneut ausgeschieden

Le Castellet Mick Schumacher hat auch im zweiten Rennen des Formel-2-Wochenendes in Frankreich nicht das Ziel erreicht. Einen Tag nach seinem Crash mit dem Teamkollegen in der ersten Runde schied der Sohn von Michael Schumacher in der 15. Runde mit einem Defekt aus.

