Mesut Özil heiratet seine Verlobte in Istanbul

Istanbul Trauung am Bosporus: Eine Feier zum Sonnenuntergang am Wasser, auf einer Bühne mit wehenden Schleiern - so romantisch haben gestern Fußball-Weltmeister Mesut Özil und seine Verlobte Amine Gülse geheiratet.

