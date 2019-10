Messerattacke in Manchester: Verdächtiger in Psychiatrie

Manchester Der Verdächtige im Fall des Messerangriffs mit fünf Verletzten in einem Einkaufszentrum in Manchester ist in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilte die Polizei in der nordenglischen Metropole mit.

