Messerattacke in Japan - drei Tote

Tokio Die blutige Messerattacke in Japan hat ein drittes Menschenleben gefordert. Wie japanische Medien berichten, starb neben einem Schulmädchen auch ein Erwachsener an den Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter hatte sich demnach in den Hals gestochen und starb später ebenfalls im Krankenhaus.

