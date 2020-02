Merz lehnt Mitgliederentscheid über neue CDU-Spitze ab

Magdeburg Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz will die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze nicht durch einen Mitgliederentscheid regeln. „Ich halte davon überhaupt nichts“, sagte Merz auf dem Jahresempfang des Wirtschaftsrats der CDU Sachsen-Anhalt in Magdeburg.

