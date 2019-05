Merkel nimmt May-Rücktritt „mit Respekt zur Kenntnis“

Berlin Kanzlerin Angela Merkel hat die Rücktritts-Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May „mit Respekt zur Kenntnis genommen“. Merkel habe mit May stets vertrauensvoll zusammengearbeitet und werde dies fortsetzen, solange May im Amt ist, sagte eine Regierungssprecherin.

