Merkel: Mit China enger bei Klimaschutz zusammenarbeiten

Davos Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht in einer Zusammenarbeit mit China beim Klimaschutz große Chancen. Dies sei eines der großen Themen auch beim geplanten EU-China-Gipfel im September in Deutschland, sagte die CDU-Politikerin bei der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

