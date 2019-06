Merkel: Brauchen rechtliches Regelwerk für Digitalisierung

Dresden Bundeskanzlerin Angela Merkel hält in Sachen Digitalisierung ein rechtliches Regelwerk für Europa unverzichtbar - analog etwa zur Datenschutzgrundverordnung. Es dürfe nur nicht so lange dauern, sagte sie bei der Konferenz „Morals&Machines“ in der Dresdner Frauenkirche.

