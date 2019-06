Merkel beteuert nach Zitteranfällen: Es geht mir gut

Osaka Kanzlerin Angela Merkel hat nach ihren beiden Zitterattacken der vergangenen Wochen beteuert, dass es ihr gut gehe. „Ich bin überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten ist, so wird sie auch wieder vergehen“, sagte Merkel am Rande des G20-Gipfels vor Journalisten in japanischen Osaka.

