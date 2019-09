Merkel bei UN-Klimagipfel - Länder sollen Pläne vorstellen

New York Dutzende Staats- und Regierungschefs sollen heute beim UN-Klimagipfel in New York am Montag neue Pläne im Kampf gegen die Klimakrise vorstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird unter anderem die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung vorstellen, die Klimaschützer als nicht weitreichend genug kritisieren.

