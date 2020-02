Merkel äußert sich zunächst nicht zu Wahl-Eklat in Thüringen

Pretoria Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vorgänge in Thüringen auf ihrem Flug nach Südakrika nicht kommentieren wollen. Es wird damit gerechnet, dass sie sich heute bei der Pressekonferenz mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa am Vormittag in Pretoria dazu äußern wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa