Merkel: 27 EU-Staaten kämpfen um Brexit-Deal bis zuletzt

Nürnberg Bundeskanzlerin Angela Merkel will nach eigenen Worten gemeinsam mit den anderen in der EU verbleibenden Staaten weiterhin für einen geregelten Austritt Großbritanniens streiten. Das sagte Merkel in Nürnberg.

