„Men of the Year“-Gala mit Hamilton und Kerkeling in Berlin

Berlin Mit glamourösen Gästen gehen am Abend in Berlins Komischer Oper die „GQ Men of the Year“-Awards über die Bühne. Zu den diesjährigen Preisträgern der deutschen Ausgabe des „GQ“-Magazins zählen der sechsmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der Entertainer Hape Kerkeling und Fußballstar Toni Kroos.

