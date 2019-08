Mekka: Muslimische Wallfahrt Hadsch beginnt

Mekka In der saudi-arabischen Stadt Mekka beginnt heute die muslimische Wallfahrt Hadsch. Das Königreich rechnet nach eigenen Angaben wieder mit mehr als zwei Millionen Pilgern. Mehr als 1,8 Millionen Gläubige sind bereits in den vergangenen Tagen aus dem Ausland in die für Muslime heilige Stadt gereist.

