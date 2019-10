Meilenstein an der ISS: Erster Außeneinsatz nur mit Frauen

Houston Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt werden heute zwei Frauen einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS vornehmen. Die US-Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir sollen einen Stromregler an der Außenwand ersetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa