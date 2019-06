Mehrere tödliche Badeunfälle an sommerlichem Wochenende

Berlin Bei sommerlichem Wetter ist es am Wochenende zu mehreren tödlichen Badeunfällen gekommen. In Berlin und in Niedersachsen starben zwei Elfjährige, in Bayern ein 19-Jähriger. Beim Schwimmen mit einem Bekannten ging er plötzlich im Mühlsee bei Freising unter.

