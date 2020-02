Mehr Coronavirus-Tote als durch Sars - Rückkehrer in Berlin

Peking Rund 20 Menschen sind aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Stadt Wuhan zurückgekehrt. Sie landeten am Mittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Die 20 China-Rückkehrer kamen am Nachmittag in einem Gebäude der Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin-Köpenick an.

