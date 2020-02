Mehr Coronafälle - Entwarnung für Deutsche auf Schiff

Peking Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und der Toten durch das neue Coronavirus ist in China wieder schneller gestiegen als in den Tagen zuvor. Die Zahl der Patienten mit der neuen Lungenkrankheit kletterte innerhalb eines Tages um fast 4000 auf mehr als 24 000, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete.

