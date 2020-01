Mehr brennende Autos in Berlin - meistens Vandalismus

Berlin In Berlin sind 2019 deutlich mehr Autos in Flammen aufgegangen als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr brannten laut Polizei 596 Fahrzeuge in Folge von Brandstiftung. 2018 waren es 150 Wagen weniger.

