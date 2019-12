Mehr Betriebsgründungen in den ersten neun Monaten

Wiesbaden In Deutschland sind in den ersten drei Quartalen dieses Jahres wieder mehr Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gegründet worden. Die Zahl lag mit 94 200 um 0,4 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete.

