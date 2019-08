Mehr als 60 Tote bei Anschlag auf Hochzeit in Kabul

Kabul Es war die tödlichste Attacke in Afghanistan seit Jahresbeginn: Ein Selbstmordattentäter hat sich in der Hauptstadt Kabul inmitten einer Hochzeitsgesellschaft in die Luft gesprengt und dabei mindestens 63 Menschen in den Tod gerissen.

