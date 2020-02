Mehr als 300 Virus-Tote in China - Deutsche unter Quarantäne

Germersheim Während sich der Coronavirus in China weiter rasant verbreitet, haben über 100 von dort ausgeflogene Passagiere ihre Quarantänestation in Deutschland erreicht. Die deutschen Staatsbürger und Familienangehörige wurden in der Nacht mit Bussen in eine Kaserne in Rheinland-Pfalz gebracht.

