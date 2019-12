Mehr als 170 Flugausfälle wegen Streiks bei Germanwings

Frankfurt/Main Keine Entwarnung für Passagiere von Germanwings: Mehr als 170 Starts wird die Airline morgen, am Dienstag und am Mittwoch an deutschen Flughäfen wegen eines Streiks der Flugbegleiter voraussichtlich absagen.

