Medien: US-Unternehmer Epstein verletzt in Haftzelle

New York Der wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein ist laut Medienberichten verletzt in seiner Gefängniszelle in New York gefunden worden. Der 66-Jährige habe halb bewusstlos mit Spuren an seinem Hals auf dem Zellenboden gelegen, berichten US-Medien.

Von dpa