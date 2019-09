Medien: Deutschland nimmt 24 Migranten von „Ocean Viking“

Rom Deutschland wird von den 82 Migranten an Bord des Rettungsschiffes „Ocean Viking“ nach italienischen Medienberichten 24 übernehmen. 24 weitere gingen an Frankreich und ebenfalls 24 blieben in Italien, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

