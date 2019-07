Massiver Stromausfall in New York

New York Ein massiver Stromausfall hat die US-Metropole New York erfasst. Knapp 40 000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Der Versorger Con Edison sprach auf Twitter von „erheblichen Stromausfällen“.

